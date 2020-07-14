Похолодання і дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 14 липня, погода на північному сході України буде дощовою, у всіх інших регіонах спостерігатиметься помірна хмарність. Температура повітря буде коливатись від +18 до +27 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, на всій території північної та західної України, а також у Полтавській та Київській областях будуть йти грозові дощі. У всіх інших регіонах очікується похмура погода, однак без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +18 до +21, а вночі вона опуститься до +10 +13.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +18 +22. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +14 градусів.

У східних та південних областях температура вдень коливатиметься від +19 до +27, а вночі від +12 до +19 градусів.

Фото: погода в Україні на 14 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

Сьогодні у деяких містах Київської області будуть йти дощі, однак у самій столиці опадів не передбачають. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +21 градуса, а вночі від +11 до +13.

Фото: погода в Києві та області на 14 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Рівненській області різко погіршилась погода в результаті чого затопило домогосподарства та повалило десятки дерев.

Крім того, в Україні в результаті негоди без світла залишилися 23 населених пункти, постраждали три області - Київська, Луганська і Чернігівська.