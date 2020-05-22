Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 22 травня погіршиться, на півночі дощі, а температура повітря опуститься до +11+18. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сухо, але холодно, температура повітря вдень складе +10+13, а вночі +3+5. На півночі дощі, вдень буде +10+13, а вночі +3+5. У східних областях мінлива хмарність, вдень +13+15, а вночі +3+6. Вже у центральних областях, крім Кіровоградської та Дніпровської, буде дощ, вдень +10+14, а вночі +3+6. На півдні країни сухо, вдень +15+18, а вночі +7+9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні йтиме дощ. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Нагадаємо, з 21 по 23 травня вночі у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів.

Також повідомлялося, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів. Але вже через кілька днів температура повітря опуститься до +20, а в деяких регіонах - до +15.