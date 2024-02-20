Похолодает почти до -10. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

Она рассказала, что в целом 21 февраля погода будет без особенных изменений.

Осадки - дождь или мокрый снег - ожидаются на севере, западе, в Харьковской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью на севере ожидается от +2 до -5 градусов, на востоке - от -6 до -9 градусов, на юге и западе - небольшие "плюсы".

При этом в течение дня на севере от +2 до +6 градусов, на юге и западе - от +4 до +9 градусов и в восточной части от 0 до +3 градусов.

В Киеве будет облачная и влажная погода. Ночью - около 0 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов.

Напомним, ранее астронавт, который участвовал в экспедиции на Международной космической станции, показал, как выглядит гроза на Земле из космоса.