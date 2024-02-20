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Похолодает почти до -10. Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 21 февраля, ожидается похолодание. На востоке ночью температура может опуститься почти до -10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Она рассказала, что в целом 21 февраля погода будет без особенных изменений. 

Осадки - дождь или мокрый снег - ожидаются на севере, западе, в Харьковской, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. На остальной территории без существенных осадков. 

Ночью на севере ожидается от +2 до -5 градусов, на востоке - от -6 до -9 градусов, на юге и западе - небольшие "плюсы". 

При этом в течение дня на севере от +2 до +6 градусов, на юге и западе - от +4 до +9 градусов и в восточной части от 0 до +3 градусов. 

В Киеве будет облачная и влажная погода. Ночью - около 0 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов. 

Напомним, ранее астронавт, который участвовал в экспедиции на Международной космической станции, показал, как выглядит гроза на Земле из космоса.

 

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