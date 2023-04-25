Похолодает, но не везде. Синоптик дала прогноз на сегодня и на ближайшие дни

"В Украине будет преобладать теплая погода с температурой воздуха в течение дня +14...+19 градусов. Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10...+14 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, дожди пройдут в западных областях, восточной части, в Сумской, Полтавской областях, в Днепре с районами и в Запорожье.

"На остальной территории - без осадков", - констатировала Диденко.

Она также отметила, что сегодня в западных областях может усиливаться южный ветер до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице сегодня продлится сухая теплая комфортная погода.

"Максимальная температура воздуха будет достигать +19 градусов", – добавила синоптик.

Похолодание

Как отметила Диденко, в среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает.

"Однако в восточной части удержится высокая температура воздуха", - рассказала она.

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Отметим, погода второй декады апреля характеризовалась сверхурочными гидротермическими показателями, а именно: низкой, как для этого периода температурой воздуха, значительными осадками в виде ливневых дождей, что привело к переувлажнению почвы, а это - к задержке проведения весенне-полевых работ и, прежде всего, сева ранних яровых культур.