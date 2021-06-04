Хакери масово атакують держустанови і компанії. Кіберполіція попередила про загрозу

Кіберполіція України попереджає про масовану атаку "вірусу" на держустанови та приватні компанії. Зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення, яке встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ.

У кіберполіції застерігають, що хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені держустанов, що мають контекст типу "Ви не заплатили податки. Деталі у файлі", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку".

Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів в додатку листи. Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників.

Відомо про факти поширення таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва - kyiv2@patrol.police.gov.ua.