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Хакери масово атакують держустанови і компанії. Кіберполіція попередила про загрозу

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 01:58
Хакери масово атакують держустанови і компанії. Кіберполіція попередила про загрозу Фото: хакери масово атакують держустанови та українські компанії (AltumCode / unsplash)
Автор: Артур Родивилов

Кіберполіція України попереджає про масовану атаку "вірусу" на держустанови та приватні компанії. Зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення, яке встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

У кіберполіції застерігають, що хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені держустанов, що мають контекст типу "Ви не заплатили податки. Деталі у файлі", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку".

Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів в додатку листи. Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників.

Відомо про факти поширення таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва - kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції розповіли про роботу шахраїв з в'язниць. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають вигадані товари.

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