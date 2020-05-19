ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викрадення під приводом лікування: в Україні викрили 6 псевдомедцентрів

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 21:15
Викрадення під приводом лікування: в Україні викрили 6 псевдомедцентрів
Фото: обшуки в псевдомедцентрах (facebook.com/pgo.gov.ua)

У "реабілітаційних центрах" утримувалися 145 осіб

Правоохоронці викрили діяльність злочинної групи у Рівненській області, яка під приводом лікування займалася викраденням людей. Після викрадення люди насильно містилися в "реабілітаційні центри".

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що всього було виявлено шість таких "центрів" - п'ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року.

"Викрадені особи незаконно утримувалися проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату - від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваним застосовувалися насильницькі дії приміщення у спеціально ізольовані приміщення - "карцери", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних та наркотичних речовин, а також інші подібні дії з метою придушення їх волі", - зазначили в Офісі генпрокурора

За результатами обшуків в "медцентрах", які працювали без дозвільних документів, було виявлено 145 незаконно утримуваних осіб За даним фактом правоохоронці повідомили про підозру 21 учаснику групи, 14 з них - затримали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Херсонській області викрили групу, яка тримає людей у трудовому рабстві.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області поліція затримала групу чоловіків, які викрали людину і вимагали від нього півмільйона гривень.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України викраденняпреступная группировкаРівненська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся