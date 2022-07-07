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Викрадення мера Херсона: стало відомо, хто виконує обов'язки міського голови

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Херсон, Четвер 07 липня 2022 17:11
Викрадення мера Херсона: стало відомо, хто виконує обов'язки міського голови Фото: обов'язки мера Херсона зараз виконує секретар міськради (khersonci)
Автор: Наталія Юрченко

Після викрадення окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва його обов'язки виконує секретар міської ради Галина Лугова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Суспільному".

Лугова розповіла, що знаходиться не в Херсоні, проте працює дистанційно і координує роботу міськради. Чиновники спілкують через електронну пошту, телефоном та завдяки відеозв'язку.

"В мене просто не було вибору. Міського голови немає вже понад тиждень, а комунальні служби, заклади повинні працювати. Тільки так можна забезпечити організацію їх роботи", - сказала секретар.

За її словами, не дивлячись на окупацію міста, місцева влада працює. Зокрема, однією з головних задач залишається забезпечення виплат заробітньої плати.

"У нас зараз найголовніше є виплата заробітної плати працівників закладів освіти. По освіті мені телефонують і вчителі, і директори шкіл. Вони не отримали заробітну плату. Зараз мій крок - це я їду до казначейства, щоб зрозуміти в чому проблема, де зависли кошти", - пояснила Лугова.

Нагадаємо, про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва стало відомо 28 червня. Окупанти вивезли його в невідомому напрямку.

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