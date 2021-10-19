Викрадення американців в Гаїті: банда вимагає 17 млн доларів

Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітел повідомив, що викрадачі зажадали за звільнення групи в цілому 17 млн доларів і що їх тримають в місці, розташованому за межами передмістя.

Місіонери пов'язані з організацією Christian Aid Ministries, розташованою в Огайо, яка стверджує, що викрадена група складається з п'яти чоловіків, семи жінок і п'яти дітей.

Глава Мін'юсту заявив, що викрадачі вперше подзвонили співробітникам Christian Aid Ministries в Гаїті в суботу, назвавши свої вимоги викупу на момент дзвінка. З тих пір між викрадачами і місіонерською групою відбулося кілька дзвінків.

За його словами, переговорники з гаїтянської поліції і ФБР консультують місіонерську групу про те, як діяти далі, і що переговори тривають.

Глава Мін'юсту Гаїті додав, що агенти ФБР знаходяться на Гаїті і допомагають у розслідуванні, але не ведуть переговори і не спілкуються безпосередньо з викрадачами.

"ФБР є частиною скоординованих зусиль уряду США з доставки американців в безпечне місце. З оперативних міркувань в даний час ніякої додаткової інформації немає", - повідомив представник ФБР.