Викрадали дані водійських посвідчень. В Україні заблокували фішингові сайти

В Україні заблокували фішингові сайти, які зовні схожі на офіційні ресурси Міністерства внутрішніх справ. З їх допомогою зловмисники викрадали дані з водійських посвідчень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Під виглядом перевірки документів водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Зловмисники, ймовірно, планували виготовляти підроблені водійські права з оригінальними серійними номерами, які б перевірялися у базах.
Зазначається, що фахівці заблокували п'ять шахрайських сайтів. Зовні вони були схожі на офіційні ресурси, проте інші вкладки та сторінки були неактивні. Фішингові сайти зловмисники рекламували у соцмережах.
Українців закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не вводити конфіденційні дані на підозрілих ресурсах.
"Уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. У разі виявлення шахрайських ресурсів просимо повідомляти про це на електронну пошту кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські хакери атакували 9 травня сайти телекомунікаційних компаній України.
Також нещодавно хакери з РФ здійснили атаку на державні сайти Німеччини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.