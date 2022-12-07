Угрозы продолжаются. Кулеба рассказал о посылках, которые получают посольства Украины

По словам Кулебы, наши посольства и консульства продолжают работу в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов.

Только за последние два дня посылки поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

Как отметил министр, в общей сложности дипучреждения получили уже 31 посылку:

Австрия - 1 посылку;

Ватикан - 1;

Дания - 1;

Испания - 5;

Италия - 4;

Казахстан - 1;

Нидерланды - 1;

Польша - 6;

Португалия - 2;

Румыния - 2;

США - 1;

Венгрия - 2;

Франция - 1;

Хорватия - 1;

Чехия - 2.

Все конверты имеют один и тот же адрес отправителя - автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. В то же время отправка в большинстве случаев происходила из почтовых отделений, не имеющих систем видеонаблюдения. Также на свертках не были обнаружены следы ДНК.

"Я на постоянной связи с моими коллегами-министрами иностранных дел, украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Благодарен также правоохранительным органам Украины, которые также оперативно начали следствие", - добавляет министр.

Кулеба отметил, что кампания террора против дипломатов беспрецедентна по своим масштабам.

"Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени", - отметил министр.

Министр добавил, что наши дипломаты и дальше продолжают работу на победу Украины.