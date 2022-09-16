Прикордонна служба Киргизстану звинуватила Таджикистан в обстрілі кордону

За даними прикордонної служби, ситуація на ділянці кордону "характеризується як напружена".

Як стверджують прикордонники, таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".

"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації і недопущення ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Таджикистан ситуацію не коментує.

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.

Останнє загострення сталося 14 вересня. Тоді конфлікт стався між прикордонними службами двох країн.

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