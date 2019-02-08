Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку через КПВВ на Донбасі

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

7 лютого КПВВ перетнули 37,6 тис. осіб

За минулу добу, 7 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 37,6 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що минулої доби відмічалося збільшення пасажиро-транспортного потоку. Всього через КПВВ прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 8610 осіб та 970 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7790 осіб та 1300 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7095 осіб та 1220 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3995 осіб та 910 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 10065 осіб.

Зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 70/70; "Новотроїцьке" – 35/60; "Гнутове" – 30/50.

Нагадаємо, за добу, 6 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 35,1 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що 6 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій України прослідувало 7 вантажівок.