ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку через КПВВ на Донбасі

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 09:00
Прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку через КПВВ на Донбасі
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

7 лютого КПВВ перетнули 37,6 тис. осіб

За минулу добу, 7 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 37,6 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що минулої доби відмічалося збільшення пасажиро-транспортного потоку. Всього через КПВВ прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 8610 осіб та 970 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 7790 осіб та 1300 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7095 осіб та 1220 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 3995 осіб та 910 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 10065 осіб.

Зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 70/70; "Новотроїцьке" – 35/60; "Гнутове" – 30/50.

Нагадаємо, за добу, 6 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 35,1 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що 6 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованих територій України прослідувало 7 вантажівок.

Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів В ООН назвали число загиблих працівників комунальних служб на Донбасі
Новини України КПВВДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся