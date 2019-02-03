Прикордонники затримали контрабанду понад 20 тис. пачок сигарет

Громадянин України намагався вивезти цигарки до Румунії

Пограничники Мукачевского отряда совместными действиями с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий в грузовике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Пограничную службы.

Сообщается, что 43-летний гражданин Украины через пункт пропуска "Дьяково" пытался тайком переместить сигареты в Румынию грузовым автомобилем DAF. Пограничники обнаружили контрабандные табачные изделия в межпотолочном пространстве прицепа.

"В тайнике грузовика, которой из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет", - сообщили пограничники.

Правоохранители изъяли сигареты и транспортное средство.

Фото: изъятая контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Польшей задержали контрабанду большого количества сигарет. Контрабандные сигареты с автомобилем и прицепом были изъяты представителями таможни, общая сумма изъятого имущества составляет почти 1,5 млн гривен.