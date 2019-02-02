На кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок

Фото: вилучені цигарки (dpsu.gov.ua)

Було вилучено понад 26 тис. пачок цигарок

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Ягодин" прикордонники затримали вантажний автомобіль "Вольво" польської реєстрації, що перевозив велику кількість контрабандних цигарок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордон служби.

Повідомляється, що інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів було завчасно отримано від підрозділів Північного регіонального управління Держприкордон служби.

"У результаті перевірки в конструктивних особливостях причепу, в порожнинах рами "Жолоб", виявлено сигарети різних марок з акцизними марками Білорусі, приховані пачками та блоками, загальною кількістю 26 тисяч 360 пачок", - повідомили в прес-службі.

Контрабандні цигарки з автомобілем та причепом були вилучені представниками митниці. Повідомляється, що загальна сума вилученого майна складає майже 1,5 млн гривень.

Фото: вилучені цигарки (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, на кордоні з Польщею затримали контрабанду старовинних монет. Загалом було вилучено 375 монет, серед яких були монети, що датовані початком XVIII століття, Сигізмунда I, Катерини II, Олександра II, Єлизавети II, античні та польські монети, монети часів СРСР та інші