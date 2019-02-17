Прикордонники повідомили про збільшення кількості відмов туристам з Ізраїлю

Протягом тижня в Україну не пропустили 85 громадян Ізраїлю

В течение недели возросло количество отказов во въезде в Украину израильским туристам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

Как сообщил глава Госпогранслужбы Олег Слободян, увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством недобросовестных туристов из Израиля.

"Действительно, количество граждан Израиля, которым отказывается в въезде в Украину, увеличилось, но это не связано с каким-то злым умыслом украинской стороны. А с тем, что прибывает все больше недобросовестных туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки", - отметил Слободян.

По словам главы ГПСУ, в течение недели в Украину не пропустили 85 израильских граждан. В среду отказали 14 туристам, в четверг вернули 10 израильтян, а в пятницу - 35 туристов и 26 членов ультраортодоксальной группы.

Кроме того, Слободян отметил, что факты отказов во въезде для израильских граждан были и раньше, но в меньшем количестве.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Олег Слободян прокомментировал ситуацию с непропуском в аэропорту "Борисполь" граждан Израиля. По его словам, все израильские туристы, которым было отказано в пропуске, не смогли подтвердить цель визита в Украину.