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Прикордонники РФ затримали підрозділ окупантів, що тікав з полю бою. Новий перехват СБУ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські прикордонники затримали підрозділ «ЛНР», який тікав з поля бою в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ вдалося перехопити розмову дружини військового з "ЛНР", який зараз знаходиться на території Херсонської області та розповідає про спробу одного з підрозділів відступити із зони бойових дій.

"Командування звалило, кинуло їх. За підсумками командування десь дома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали та тримають там. Не розуміють, хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа людей зі зброєю, незаконно перейшли кордон", - розповіла вона, додавши, що вони "виходили швидко-швидко і випадково в Білгородську область забрели".

Як повідомлялося, російські окупанти переймаються тим, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Про це свідчить нове перехоплення розмови окупанта зі своїми знайомими в Росії.

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