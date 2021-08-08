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Прикордонники викрили склад з тютюновими виробами на Буковині

Автор: РБК-Україна

Прикордонники викрили склад з тютюновими виробами на Буковині. Сигарети швидше за все підготували для переміщення в Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Так, вчора на Буковині в ході спільних заходів, проведених військовослужбовцями Чернівецького загону, внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, співробітниками Нацполіції та Вижницької окружної прокуратури викрили партію сигарет, яку правопорушники, швидше за все, підготували для переміщення до Румунії", - йдеться в повідомленні.

За рішенням Шевченківського суду м. Чернівці, у фігурантів справи, в н.п. Долишній Шепіт Вижницького району, проведено обшук приватного будинку, в ході якого виявлено та вилучено 30 ящиків (15 000 пачок) сигарет та 2 радіостанції.

Слідчі дії тривають, по їх завершенню сигарети будуть вилучені і передані відповідним органам, а фігуранти справи будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що ДФС провела обшуки на підприємстві United Tobacco, яке звинувачують у контрафакті сигарет.

Також, експерт повідомила, що у Жовтих Водах виробляють 70% всього тютюнового контрафакту України.

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сигарети