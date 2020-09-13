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Прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Автор: Дмитро Левицький

Станом на 13 вересня ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована та стабільна. Українські прикордонники мають достатньо ресурсів для забезпечення охорони державного кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

До охорони українсько-білоруського кордону залучені додаткові ресурси, зокрема підрозділи "Дозору" та кінологи. Сили прикордонної авіації постійно здійснюють повітряний моніторинг кордону за допомогою безпілотників.

"Заходи тривають, перш за все, аби упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб", - розповіли в службі.

Крім того, державний кордон безперервно патрулюють наряди зі службовими собаками, а також прикордонники ведуть спостереження з технічних постів.

Нагадаємо, з серпня ситуація в Білорусі є нестабільною. У країні тривають масові акції протесту через фальсифікацію виборів президента. У зв'язку з цим українська влада вирішила посили безпеку на державному кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, цього тижня на кордоні з Білоруссю до українських прикордонників звернулася білоруська сім'я з проханням надати захист через тиск правоохоронних органів.

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