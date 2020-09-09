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Білоруська сім'я на кордоні попросила захисту в України через переслідування

Чернігівська область, Середа 09 вересня 2020 14:15
Білоруська сім'я на кордоні попросила захисту в України через переслідування
Фото: прикордонники України (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На україно-білоруському кордоні сім'я з Білорусі попросила українських прикордонників про захист. Як зазначили члени сім'ї, в Білорусі на них чинять тиск правоохоронні органи.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Білоруська сім'я - чоловік і жінка разом з дітьми, звернулася за допомогою під час проходження прикордонного контролю на українському пункті пропуску в Чернігівській області.

"За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак країни вирішили поїхати, так як нещодавно проти нього нібито було заведено надуману кримінальну справу, що пов'язана з хабарництвом", - повідомили прикордонники.

Громадянам Білорусі оформили в'їзд в Україну і направили їх звернення за захистом в підрозділ міграційної служби.

Прикордонники відзначили, що за останній час на українському кордоні за захистом звернулися 15 громадян Білорусі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу громадян Білорусі, які відчувають тиск в своїй країні.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі затримали практично всіх членів президії координаційної ради, сьогодні був затриманий Максим Знак.

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