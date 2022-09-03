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Прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі

Фото: Прикордонники розповіли, чи є сьогодні загроза з боку Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні продовжують фіксувати маневри підрозділів армії Білорусі вздовж всієї лінії кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

"Ми розуміємо, що цей напрямок є критичний певною мірою. Адже Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Тому наші сили приділяють цьому напрямку значну увагу", - заявив Демченко.

У прикордонній службі заявили, що наразі цей напрямок посилюють, створюють укриття звідки можна буде вести вогонь, якщо ворог перетне кордон.

За словами Демченка, змін в чисельності білоруських військ не спостерігається, а характерних їхніх дій не змінився.

Нагадаємо, що у Білорусі фіксують збільшення військової активності біля українського кордону.

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