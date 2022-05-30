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Прикордонники розповіли, де найбільша черга на виїзді з України

Фото: прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску на виїзді з України (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Найбільша черга на виїзд з України спостерігається в пункті пропуску "Краковець", який знаходиться на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

За даними ДПСУ, станом на 21:00 29 травня на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" на виїзді стояли 80 легкових автомобілів і 7 автобусів. У пункті пропуску "Шегині" було 35 легковиків, у "Грушів" - 30. В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" було 40 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" на виїзд стояли 6 автомобілів.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

Нагадаємо, Ізраїль надав українським біженцям право на роботу.

Ми також писали про те, що в ряді країн ЄС проїзд для українців знову стане платним.

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