Прикордонники розповіли, де найбільша черга на виїзді з України

За даними ДПСУ, станом на 21:00 29 травня на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" на виїзді стояли 80 легкових автомобілів і 7 автобусів. У пункті пропуску "Шегині" було 35 легковиків, у "Грушів" - 30. В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" було 40 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" на виїзд стояли 6 автомобілів.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.