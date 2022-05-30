Прикордонники розповіли, де найбільша черга на виїзді з України

Найбільша черга на виїзд з України спостерігається в пункті пропуску "Краковець", який знаходиться на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
За даними ДПСУ, станом на 21:00 29 травня на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" на виїзді стояли 80 легкових автомобілів і 7 автобусів. У пункті пропуску "Шегині" було 35 легковиків, у "Грушів" - 30. В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.
На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" було 40 легкових авто.
На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" на виїзд стояли 6 автомобілів.
На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.
Нагадаємо, Ізраїль надав українським біженцям право на роботу.
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