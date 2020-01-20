Прикордонники не впустили в Україну групу російських акторів

Групу із чотирьох російських акторів не впустили в Україну прикордонники в аеропорту Запоріжжя. Одна із причин відмови у в'їзді - незаконний візит до анексованого Криму, передає РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що актори прибули рейсом з Варшави. Прикордонники встановили, що один із громадян Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму.

"Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Як зазначає "Суспільне", у в'їзді в Україну відмовили російському актору Сергію Колесникову. Крім того, не пропустили акторів Андрія Бутіна, Ларису Удовиченко та ще одну особу, яка їх супроводжувала.

"Актор Марат Башаров, приїзд якого раніше анонсували українські ЗМІ, не був у групі акторів, яка намагалася перетнути кордон в Запоріжжі", - зазначає видання.

За даними прикордонного відомства, протягом минулого року відмови у в’їзді в Україну отримали більше 7300 громадян РФ. Стосовно них діяла заборона в’їзду, або ж вони перевищили термін перебування в Україні, або стосовно них була інформація про незаконне відвідування окупованих територій.

Нагадаємо, нещодавно британське видання Daily Mail назвало Крим територією Російської Федерації. Посольство України у Великобританії відреагувало на публікацію видання та закликало виправити публікацію.