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Прикордонники перевірять інформацію про обстріл будинків на Донбасі в ході навчань

Донбас, Середа 27 січня 2021 17:39
Прикордонники перевірять інформацію про обстріл будинків на Донбасі в ході навчань
Фото: співробітник прикордонної служби (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Роман Тверденко

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) перевірить інформацію про попаданнях куль у вікна житлових будинків в селищі Ясногірка Краматорського району. Там неподалік проводилися навчання прикордонників.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

За даними службової перевірки, неподалік селища 26 січня проводилися заняття з практичної стрільби одного з підрозділів Держприкордонслужби.

Тепер ДПСУ проведе службове розслідування для з'ясування обставин. Також ведеться робота з врегулювання ситуації з мешканцями будинків.

Раніше в прикордонній службі заявили, що бойовики продовжують блокувати дорожні коридори біля п'яти контрольних пунктів в'їзду - виїзду. А саме - "Щастя, "Золоте", "Гнутово", "Майорське" і "Маріїнка".

Також, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто осіб - потенційні нелегальні мігранти.

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