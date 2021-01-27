Прикордонники перевірять інформацію про обстріл будинків на Донбасі в ході навчань

Фото: співробітник прикордонної служби (facebook.com/DPSUkraine)

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) перевірить інформацію про попаданнях куль у вікна житлових будинків в селищі Ясногірка Краматорського району. Там неподалік проводилися навчання прикордонників.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

За даними службової перевірки, неподалік селища 26 січня проводилися заняття з практичної стрільби одного з підрозділів Держприкордонслужби.

Тепер ДПСУ проведе службове розслідування для з'ясування обставин. Також ведеться робота з врегулювання ситуації з мешканцями будинків.

Раніше в прикордонній службі заявили, що бойовики продовжують блокувати дорожні коридори біля п'яти контрольних пунктів в'їзду - виїзду. А саме - "Щастя, "Золоте", "Гнутово", "Майорське" і "Маріїнка".

Також, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто осіб - потенційні нелегальні мігранти.