Прикордонники прогнозують збільшення потоку українців за кордон на 30%

Державна прикордонна служба Україна (ДПСУ) прогнозує, що з середини травня зросте пасажиропотік та виїзд українців на відпочинок переважно через пункти пропуску повітряного сполучення. Зростання очікується на рівні 30%.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час селекторної наради з питань посилення заходів безпеки у зв’язку з початком курортного сезону, передає прес-служба відомства у Facebook .

"Наразі здійснюється близько 250 авіарейсів на добу, прогнозується збільшення на 30%", - відмітив Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, 9 травня на західному кордоні України спостерігалися великі черги на виїзд. На деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів. Речник Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарита Вершиніна, коментуючи черги на пункті пропуску "Ягодин", спрогнозувала, що такі черги можуть тривати ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що Італія знімає карантинні обмеження для мандрівників з деяких країн. Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що влада готова послабити обмеження для країн з високим рівнем вакцинації

Також Великобританія оновила список "зелених" країн, жителі з яких зможуть відвідувати країну без карантину.

Однак в обох випадках скасування обмежень поки що не стосується українців.