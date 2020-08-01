Прикордонники отримали нові гвинтівки замість радянських АК

Прикордонний загін оперативного реагування "Дозор" отримав на озброєння нові штурмові гвинтівки UAR-15 замість радянських автоматів Калашникова. Нові гвинтівки мають повністю витіснити АК з озброєння українських прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як розповіли в ДПСУ, штурмові гвинтівки UAR-15 мають патрон 5,56×45 мм, що є найбільш поширеним калібром зброї в країнах НАТО.

Зазначається, що гвинтівку UAR-15 виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Ствол та ударно-спусковий механізм виготовляє компанія Daniel Defense у США.

"Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу "Пікатіні" для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно нові штурмові гвинтівки отримав загін спеціального призначення Національної гвардії України.

Крім того, озброєння Збройних сил України поповнилося двома оновленими вітчизняними танками БМ "Булат"; бойова машина є глибокою модернізацією танка Т-64Б.