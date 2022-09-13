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Прикордонники показали, як виглядають позиції окупантів біля Святогірська (відео)

Фото: як виглядають позиції окупантів у Святогірському районі (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти, відступаючи поспіхом, залишають на своїх позиціях зброю, їжу та використані боєприпаси. Саме таку картину можна побачити біля нещодавно звільненого Святогірська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Рашисти продовжують поспіхом відступати, залишаючи після себе звичну для них атмосферу. Ось так виглядає покинута російська позиція у районі Святогірська", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

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