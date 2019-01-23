Прикордонники відстежують 800 суден, що заходили в окупований Крим

Фото: корабль SUROV (mtot.gov.ua)

У портах України вже знаходиться 15 арештованих суден

В полі зору Державної прикордонної служби України (ДПСУ) перебуває понад 800 суден, які є порушниками законодавства України. Про це на прес-конференції "Кордон-2019: Підсумки і прогнози" сказав речник ДПСУ Олег Слободян, повідомляє РБК-Україна.

"Ми намагаємось відслідковувати ті суди, які порушують законодавство України щодо заходження на тимчасово окуповану територію. Зараз в полі нашого зору перебуває понад 800 суден, які є порушниками законодавства нашої країни. Багато з цих суден - в тому числі і анексовані судна. Ми обмінюємося даною інформацією з МЗС. У нас в рамках Чорноморського форуму є комунікація з нашими колегами. Інформацію ми передаємо до компетентних органів", - повідомив він.

Він нагадав, що в минулому році відбулись затримання суден за порушення українського законодавства.

"Були затримання суден порушників в минулому році і не одне. Зараз під охороною в портах перебуває 15 іноземних суден, які порушували законодавство України щодо заходу на тимчасово окуповану територію. Коли ці судна потрапили в українські порти - прикордонники їх затримали. По них тривають судові процеси", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на листопад 2018 року Україна заарештувала 15 суден, які заходили в закриті порти окупованого Росією Криму.