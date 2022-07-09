Прикордонники виявили заміновану дорогу у напрямку Харкова

Українські прикордонники виявили заміновану дорогу, що веде до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Як додали прикордонники, під час огляду місцевості на ділянці виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм.