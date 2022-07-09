Прикордонники виявили заміновану дорогу у напрямку Харкова
Фото: виявлено заміновану дорогу у напрямку Харкова (ілюстрація/t.me/livekharkiv)
Українські прикордонники виявили заміновану дорогу, що веде до Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова", - йдеться в повідомленні.
Як додали прикордонники, під час огляду місцевості на ділянці виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм.
Як повідомлялося, російські окупанти завдали одного з житлових районів Харкова, попередньо, ракетного удару. До цього городяни чули сильний вибух.
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