Прикордонники виявили рекордну партію контрабандних сигарет з Росії в ЄС

На кордоні з Румунією у Чернівецькій області виявили рекордну партію контрабандних сигарет, які намагалися переправити з Росії до країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

За даними прикордонників, при огляді вантажівки, яка по документах слідувала з Росії, виявили партію контрабандних сигарет, які були заховані у середині рулонів технічного паперу. Сигарети виявили у 60 рулонах з 63, які були у вантажівці.

"У результаті спільної перевірки прикордонниками та митниками в середині одного із рулонів було знайдено сигарети марки "NZ" у кількості 370 блоків. Тютюн різних марок й виробників працівники пункту пропуску дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було аж 63", - розповіли у відомстві.

Так, прикордонники вилучили з вантажівки майже 200 тисяч пачок контрабандних сигарет, загальна вартість яких попередньо оцінюється на близько 6 млн гривень.

"За кермом знаходився наш земляк. Наразі, на нього складено адміністративний протокол. Наразі сигарети та вантажівку з причепом вилучили правоохоронці", - додали в управлінні ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях затримали вантажівку з контрабандними сигаретами українського виробництва. У вантажівці виявили майже 63 тис. пачок цигарок на суму близько 2,7 млн гривень.