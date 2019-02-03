Прикордонники виявили контрабанду цигарок на 2 млн гривень

Було виявлено 80 тисяч пачок цигарок

В пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда и оперативные сотрудники обнаружили контрабанду 160 ящиков сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники получили заблаговременно информацию от Северного регионального управления Госпогранслужбы о возможном незаконном перемещении из территории РФ транзитом через Украину контрабанды табачных изделий.

"Когда в пункт пропуска "Доманово" прибыл грузовик польской регистрации с грузом "тара для цветов", оперативные сотрудники и пограничники Луцкого отряда немедленно инициировали совместный с представителями таможни углубленный осмотр", - рассказали в погранслужбы.

Во время обыска в прицепе автомобиля с грузом правоохранителями было выявлено 160 ящиков сигарет с акцизными марками Беларуси. По данному факту было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, что предусмотрено ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

"Сигареты, общим количеством 80 тысяч пачек, в рамках уголовного производства передано сотрудникам оперативного управления ДФС. Ориентировочная сумма изъятого товара достигает двух миллионов гривен", - добавили в погранслужбе.

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Напомним, пограничники задержали контрабанду более 20 тыс. пачек сигарет. Сообщается, что 43-летний гражданин Украины через пункт пропуска "Дьяково" пытался тайком переместить сигареты в Румынию грузовым автомобилем DAF.