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Прикордонники затримали контрабанду понад 20 тис. пачок сигарет

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 16:18
Прикордонники затримали контрабанду понад 20 тис. пачок сигарет
Фото: вилучена контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Громадянин України намагався вивезти цигарки до Румунії

Прикордонники Мукачівського загону спільними діями зі співробітниками Державної фіскальної служби виявили велику партію прихованих тютюнових виробів у вантажівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прикордон служби.

Повідомляється, що 43-річний громадянин України через пункт пропуску "Дякове" намагався потай перемістити сигарети до Румунії вантажним автомобілем DAF. Прикордонники виявили контрабандні тютюнові вироби у міжстелевому просторі причепу.

"В сховку вантажівки, якою з міста Бориспіль до Румунії планували перевезти вантаж штучних оболонок для ковбасних виробів, знаходилось 21,3 тисячі пачок сигарет", - повідомили прикордонники.

Правоохоронці вилучили сигарети та транспортний засіб.

 

Фото: вилучена контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок. Контрабандні цигарки з автомобілем та причепом були вилучені представниками митниці, загальна сума вилученого майна складає майже 1,5 млн гривень.

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