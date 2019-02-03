Прикордонники затримали контрабанду понад 20 тис. пачок сигарет

Фото: вилучена контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Громадянин України намагався вивезти цигарки до Румунії

Прикордонники Мукачівського загону спільними діями зі співробітниками Державної фіскальної служби виявили велику партію прихованих тютюнових виробів у вантажівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прикордон служби.

Повідомляється, що 43-річний громадянин України через пункт пропуску "Дякове" намагався потай перемістити сигарети до Румунії вантажним автомобілем DAF. Прикордонники виявили контрабандні тютюнові вироби у міжстелевому просторі причепу.

"В сховку вантажівки, якою з міста Бориспіль до Румунії планували перевезти вантаж штучних оболонок для ковбасних виробів, знаходилось 21,3 тисячі пачок сигарет", - повідомили прикордонники.

Правоохоронці вилучили сигарети та транспортний засіб.

Фото: вилучена контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Польщею затримали контрабанду великої кількості цигарок. Контрабандні цигарки з автомобілем та причепом були вилучені представниками митниці, загальна сума вилученого майна складає майже 1,5 млн гривень.