ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прикордонники Литви відзначили збільшення числа мігрантів з Білорусі

Новость на русском →
Вільнюс, П'ятниця 27 серпня 2021 16:14
Прикордонники Литви відзначили збільшення числа мігрантів з Білорусі Фото: у Литві відзначили збільшення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники Литви відзначають збільшення потоку мігрантів з Азії та Африки, які намагаються проникнути в країну з території Білорусі. З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримали понад 4 тисячі нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.

Як зазначив начальник Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, останні дні спостерігається зростання активності мігрантів, які намагаються нелегально перейти литовсько-білоруський кордон.

"Позавчора це було 155 осіб, вчора - трохи менше, але збільшення", - уточнив він.

Любаєвас додав, що останнім часом групи мігрантів стали більше і серед них переважають вихідці з Африки та Азії.

З початку року в Литву нелегально в'їхало 4,1 тисячі нелегальних мігрантів з території Білорусі. Це в 50 разів більше, ніж за весь попередній рік.

Нагадаємо, на початку серпня в Литві виступили за те, щоб запропонувати мігрантам по 300 євро, якщо вони погодяться назавжди покинути країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Міграційна криза в ЄС
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес