Прикордонники Литви відзначили збільшення числа мігрантів з Білорусі

Прикордонники Литви відзначають збільшення потоку мігрантів з Азії та Африки, які намагаються проникнути в країну з території Білорусі. З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримали понад 4 тисячі нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT .

Як зазначив начальник Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, останні дні спостерігається зростання активності мігрантів, які намагаються нелегально перейти литовсько-білоруський кордон.

"Позавчора це було 155 осіб, вчора - трохи менше, але збільшення", - уточнив він.

Любаєвас додав, що останнім часом групи мігрантів стали більше і серед них переважають вихідці з Африки та Азії.

З початку року в Литву нелегально в'їхало 4,1 тисячі нелегальних мігрантів з території Білорусі. Це в 50 разів більше, ніж за весь попередній рік.