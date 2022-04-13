Прикордонники вилучили 10 російських суден в одеських портах. Їх націоналізують

Правоохоронці вилучили 8 російських вантажних суден та 2 танкерів, які знаходилися на профілактичних ремонтних роботах. Через війну вони опинилися у блокаді.

Прикордонники встановили, що для мінімізації податків, вартість кораблів занизили щонайменше у 5 разів.

"Наразі судна передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Екіпажі, серед яких значна кількість громадян Росії, перебувають на борту для забезпечення живучості суден", - йдеться у повідомленні.

Зараз розпочатий процес націоналізації російських кораблів. Необхідні матеріали вже передали Одеській обласній військовій адміністрації.