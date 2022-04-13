Прикордонники вилучили 10 російських суден в одеських портах. Їх націоналізують

В портах Одеської області виявили 10 російських кораблів, вартість яких була значно занижена. Наразі розпочатий процес їх націоналізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Правоохоронці вилучили 8 російських вантажних суден та 2 танкерів, які знаходилися на профілактичних ремонтних роботах. Через війну вони опинилися у блокаді.
Прикордонники встановили, що для мінімізації податків, вартість кораблів занизили щонайменше у 5 разів.
"Наразі судна передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Екіпажі, серед яких значна кількість громадян Росії, перебувають на борту для забезпечення живучості суден", - йдеться у повідомленні.
Зараз розпочатий процес націоналізації російських кораблів. Необхідні матеріали вже передали Одеській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, заарештовану яхту нардепа Віктора Медведчука передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
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