Прикордонники фіксують збільшення транспортного потоку через КПВВ на Донбасі

Працівники Державної прикордонної служби зафіксували збільшення пасажиро-транспортного потіку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил (КВПП) за минулу добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За даними прикордонників, вчора, 8 серпня, через КПВВ прослідувало 42 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

"Майорське - 9200 осіб та 1210 транспортних засобів; Мар’їнка - 9040 осіб та 1580 транспортних засобів; Новотроїцьке - 8415 осіб та 1335 транспортних засобів; Гнутове - 4295 осіб та 945 транспортних засобів; Станиця Луганська - 11110 осіб", - уточнюють у відомстві.

Повідомляється, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 10/50; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, що рішенням командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Гнутово" 31 липня з 14.00 було введено режим "червоний". Контрольно-пропускні операції тимчасово були припинені. У безпосередній близькості від КПВВ горіла суха трава. Від вогню детонували нерозірвані боєприпаси, що створювали реальну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, 28 липня російсько-окупаційні війська з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.