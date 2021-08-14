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Прикордонники блокували спробу українців ввезти партію iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень

Автор: Инна Собора

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Загальна вартість телефонів - 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Партію iPhone намагалися ввезти рейсом із міста Дубай. Пасажири поклали телефони у валізи та ручну поклажу.

Всього в багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Фото: прикордонники заблокували ввезення iPhone 12 Pro Max (dpsu.gov.ua)

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