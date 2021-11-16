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Уряд надав прикордонникам 21 млн гривень на заходи з зміцнення обороноздатності держави

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 11:29
Уряд надав прикордонникам 21 млн гривень на заходи з зміцнення обороноздатності держави Фото: прикордонники отримають 21 млн гривень (loga.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ (для Державної прикордонної служби) 21 млн гривень. Кошти надаються для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 листопада 2021 року № 1438-р, оприлюднене на Урядовому порталі.

Документом доручається Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ доручається затвердити у триденний строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів.

Також МВС повинно подати до 25 грудня 2021 року Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Крім того, для охорони держкордону з Білоруссю вже вирушили 8,5 тисяч правоохоронців.

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