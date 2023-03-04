Всепогодная броня. Главное о БТР Stryker для украинского контрнаступления

Украинские войска скоро пополнятся американскими бронетранспортерами Stryker. Известно, что эти бронемашины уже находятся на пути в нашу страну.

Stryker уже на пути в Украину

Сегодня в сети появилось видео прибытия бронетранспортеров в Германию. Речь идет о 90 единицах, предоставленных Украине в рамках одного из пакетов военной помощи. Видео опубликовал YouTube-канал Military Agenda.

Примечательно, что впервые информация о "страйкерах" появилась в начале январе. Именно тогда стало известно, что Министерство обороны США рассматривает возможность усиления украинской армии этой бронетехникой.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою", - говорил неназванный представитель Пентагона в комментарии изданию Politico.

Уже 20 января американская сторона официально объявила, что Stryker вошли в один из крупнейших пакетов помощи на 2,5 млрд долларов. Причем в числе 90 БТР сообщалось о 20 бронемашинах в инженерной версии с противоминными катками.

Версия (ESV) M1132 предназначена для борьбы с противотанковыми и противопехотными минами. Как правило, они используются для того, чтобы пробивать проходы сквозь минные поля. Очевидно, что с учетом подготовки будущих операций по освобождению территорий они способны усилить контрнаступательный потенциал Вооруженных сил Украины.

Остальные 70 бронемашин из этого пакета будут классическими бронетранспортерами, вооруженные пулеметами, гранатометами, и способные брать на борт до 9 десантников. Далее рассмотрим характеристики БТР Stryker более детально.

Что известно об этих БТР

Stryker - это семейство колесных боевых бронированных машин производства компании General Dynamics Land Systems. Являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, которые были сформированы в начале 2000-х годов. Они предназначены для транспортировки мотопехоты, ведения огня на поле боя, огневой поддержки, а также всесторонней поддержки механизированных подразделений.

Семейство "страйкеров" включает в себя 10 разновидностей бронированных машин. Первые образцы поступили на вооружение в феврале 2002 года. На сегодня произведено порядка 4 500 единиц, стоимость начинается от 1,2 млн долларов.

Кроме США, данные бронетранспортеры с 2016 года находятся на вооружении армии Перу.

Основные характеристики

Разработчики характеризуют Stryker как боевую бронированную машины для работы в различных условиях - в снегу, в грязи и в песке. Тактико-технические характеристики базовой модели M1126 выглядят следующим образом:

длина - 6394 мм

ширина - 2667 мм

высота - 2170 мм

клиренс - 500 мм

боевая масса - 17,2 т

скорость по трассе - 97 км/ч

запас хода по трассе - 531 км

экипаж - 2 человека

десант - 9 человек

Фото: характеристики Stryker (инфографика armyinform.com.ua)

Вооружение

Основное вооружение отличается в зависимости от модификации. Как правило, оно размещается на дистанционно управляемой установке на крыше корпуса и может включать:

12,7-мм пулемет M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов)

7,62-мм пулемет M240 (боекомплект 4500 патронов)

40-мм автоматический гранатомет Mk 19 (боекомплект 448 гранат)

Кроме того, на установке размещается шесть дымовых гранатометов. А вариант M1128 имеет уникальную башню со 105-миллиметровой пушкой Royal Ordnance L7.

Броня

Бронирование обеспечивает круговую защиту от поражения 14,5 мм бронебойными пулями и осколками 152-мм снарядов при воздушном подрыве.

При использовании подвесной пассивной защиты Mexas массой 1300-1700 кг от компании IBD (Германия) лобовая проекция Stryker способна выдержать поражение 30-мм подкалиберным бронебойным снарядом с дистанции в 500 м.

Двигатель и ходовая

На БТР Stryker установлен дизельный двигатель Caterpillar 3126 мощностью 350 лошадиных сил. Он является основным для техники тактического звена среднего класса в армии США, что дает дополнительные преимущества в ремонте и обслуживании в боевых условиях.

Трансмиссия - автоматическая 6-ступенчатая от фирмы "Аллисон". Колесная формула 8×8, предполагает возможное отключение привода двух мостов. Также есть система регулировки давления в шинах.

"Умная начинка"

Командиру машины доступна система цифровой передачи FBCB2, которая позволяет обмениваться текстовой и графической информацией между отдельными машинами и подразделениями.

При этом устройство отображения тактической обстановки позволяет отмечать свои силы и силы противника на цифровой карте местности, а данные автоматически передаются всем абонентам тактического интернета.

Для точного позиционирования Stryker оснащен навигационной системой Raytheon AN/TSQ-158. А механик водитель использует для внешнего осмотра три перископических прибора. В распоряжении командира имеется семь перископов, а также экран тепловизионной и видеокамеры.

Каждый БТР имеет систему распознавания "свой-чужой". Она позволяет отслеживать передвижение техники не только своего подразделения, но и других формирований, минимизируя вероятность "дружественного огня".

Применение в боевых условиях

Армия США задействовала БТР Stryker в двух конфликтах - войне в Ираке (2003-2011 годы) и Афганистане (2001-2021 годы). Потери официально не публиковались. Но известно, что в ходе Иракской кампании в первую неделю боев за Бакубу в мае 2007 года было уничтожено пять машин.

По результатам использования в Ираке, бронетранспортеры получили в основном положительные отзывы. Особенно отмечалось хорошая выживаемость экипажа и десанта при поражении "страйкера".

Как БТР Stryker могут усилить контрнаступательный потенциал

Аналитики американского портала The Drive отмечают, что эти бронемашины хорошо подходят для боев в городской застройке. Они обеспечивают своим экипажам и десантам значительно более высокий уровень защиты и ситуационной осведомленности, чем HUMVEE или M113, которые уже применяются Вооруженными силами Украины. И если рассматривать только американскую технику, по эффективности они отстают разве что от танков Abrams и БМП Bradley.

Однако из-за того, что "страйкеры" не отличаются мощным вооружениям, их целесообразнее использовать как элемент более широкой операции по наступлению. И вести в бой под прикрытием минометов и ПТРК Javelin, которые будут поражать огневые точки противника.

Отдельно эксперты The Drive отмечают, что ранее украинская армия уже получала похожие бронетранспортеры, а именно канадские Super Bison. Этот фактор должен значительно ускорить овладение БТР Stryker.