Согласился на две. Ветеран "Интера" показательно посмеялся над Холандом в Лиге чемпионов

Главным хайлайтом нулевой ничьей английского "Манчестер Сити" с миланским "Интером" стал разговор нападающего Эрлинга Холанда и защитника Франческо Ачерби после финального свистка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football on TNT Sports .

Норвежский бомбардир подошел пожать руку итальянскому центрбеку после завершения встречи. Между соперниками на поле состоялся забавный диалог.

Холанд спросил Ачерби, хочет ли тот обменяться футболками. 36-летний защитник остроумно ответил, что возьмет разве что две. Форвард не сразу понял шутку ветерана, а затем разозлился после уточнения итальянца.

Холланд: Хочешь обменяться футболками?

Ачерби: Разве что на две, потому что ты не можешь забить в двух матчах против меня.

Холанд: В двух?

Ачерби: Ты уже забыл о финале Лиги чемпионов?

Холанд: Отвали!

Поединок основного раунда турнира стал римейком финала Лиги чемпионов сезона 2022/23. Тогда "горожане" противостояли "Интеру" в Стамбуле. Ачерби с одноклубниками не позволил отличиться Холанду, но "Манчестер Сити" завоевал трофей благодаря голу Родри во втором тайме.

Кто такой Франческо Ачерби

Уроженец Ломбардии, воспитанник "Павии". В составе родной команды дебютировал в Серии C1 в сезоне 2005/06.

До Серии A добрался транзитом через "Ренате" и "Реджину" перед кампанией 2011/12. Тогда защищал цвета веронского "Кьево", а затем не смог закрепиться в составе "Милана". Позже провел 5 сезонов за "Сассуоло" и еще четыре – в составе римского "Лацио".

Лагерь "Интера" пополнил перед сезоном 2022/23. Выиграл с "нерадзурри" Скудетто, Кубок и два Суперкубка Италии. В составе сборной Италии триумфовал на Евро-2020 и дважды финишировал третьим в Лиге наций.