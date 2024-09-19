Согласился на две. Ветеран "Интера" показательно посмеялся над Холандом в Лиге чемпионов
Главным хайлайтом нулевой ничьей английского "Манчестер Сити" с миланским "Интером" стал разговор нападающего Эрлинга Холанда и защитника Франческо Ачерби после финального свистка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football on TNT Sports.
Норвежский бомбардир подошел пожать руку итальянскому центрбеку после завершения встречи. Между соперниками на поле состоялся забавный диалог.
Холанд спросил Ачерби, хочет ли тот обменяться футболками. 36-летний защитник остроумно ответил, что возьмет разве что две. Форвард не сразу понял шутку ветерана, а затем разозлился после уточнения итальянца.
Холланд: Хочешь обменяться футболками?
Ачерби: Разве что на две, потому что ты не можешь забить в двух матчах против меня.
Холанд: В двух?
Ачерби: Ты уже забыл о финале Лиги чемпионов?
Холанд: Отвали!
Поединок основного раунда турнира стал римейком финала Лиги чемпионов сезона 2022/23. Тогда "горожане" противостояли "Интеру" в Стамбуле. Ачерби с одноклубниками не позволил отличиться Холанду, но "Манчестер Сити" завоевал трофей благодаря голу Родри во втором тайме.
Кто такой Франческо Ачерби
Уроженец Ломбардии, воспитанник "Павии". В составе родной команды дебютировал в Серии C1 в сезоне 2005/06.
До Серии A добрался транзитом через "Ренате" и "Реджину" перед кампанией 2011/12. Тогда защищал цвета веронского "Кьево", а затем не смог закрепиться в составе "Милана". Позже провел 5 сезонов за "Сассуоло" и еще четыре – в составе римского "Лацио".
Лагерь "Интера" пополнил перед сезоном 2022/23. Выиграл с "нерадзурри" Скудетто, Кубок и два Суперкубка Италии. В составе сборной Италии триумфовал на Евро-2020 и дважды финишировал третьим в Лиге наций.
К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" с нереализованным пенальти.
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