ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода в Украине продолжает ухудшаться: синоптики дали прогноз на завтра

Новина українською →
Киев, Вторник 11 апреля 2023 13:32
Погода в Украине продолжает ухудшаться: синоптики дали прогноз на завтра Фото: завтра в Украине почти всюду ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 12 апреля будет преимущественно дождливая. Местами ожидается туман, в Карпатах ночью температура опустится до 0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями. Временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков).

При этом в южной части ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный (в западных областях - северный), 7-12 м/с.

Столбики температуры в среднем будут колебаться в пределах +5+10 градусов, в западных областях несколько прохладнее: +2 +7 градусов тепла.

Днем прогнозируют +8 +13 градусов, в южных областях и Закарпатье местами до +16, а в Карпатах температура ночью опустится до 0, днем будет +2 +7.

Погода в Украине продолжает ухудшаться: синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный, 7-12 м. Температура воздуха ночью будет составлять +7+9 градусов ночью и +10 +12 днем.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидают шквалы и дожди.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года