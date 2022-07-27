Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні, 27 липня погода на заході погіршиться. Очікуються грозові дощі та шквали, при цьому майже на всій іншій території без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в західних областях короткочасний дощ та гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с. При цьому прогнозують невеликий дощ у Житомирській та східних областях. Вночі подекуди туман.
На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15 +17, а вдень +28 +30.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили в Україні штормове попередження.
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