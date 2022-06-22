Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій території України йтимуть короткочасні дощі, місцями грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах опадів не передбачається.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Однак, в західних, південних та більшості центральних областей синоптики прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +9 +13, вдень +16 +21 градус;

на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +21 +25;

у східних областях вночі +15 +18, вдень +22 +25 градусів;

на півдні країни вночі +14 +19 градусів, а вдень +21 +25;

у центральних областях вночі +9 +15, вдень +17 +21 градус.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці прогнозують короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +12, а вдень піднімуться до +19 +21.