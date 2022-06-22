Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали

В Україні сьогодні, 22 червня погода суттєво погіршиться. Температура різко знизиться, очікуються дощі, грози та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні по всій території України йтимуть короткочасні дощі, місцями грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах опадів не передбачається.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Однак, в західних, південних та більшості центральних областей синоптики прогнозують пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці прогнозують короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +12, а вдень піднімуться до +19 +21.
Нагадаємо, нещодавно синоптики в Україні прогнозували різке похолодання.
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