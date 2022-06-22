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Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали

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Україна, Середа 22 червня 2022 07:00
Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали Фото: погода в Україні погіршується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 22 червня погода суттєво погіршиться. Температура різко знизиться, очікуються дощі, грози та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій території України йтимуть короткочасні дощі, місцями грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах опадів не передбачається.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Однак, в західних, південних та більшості центральних областей синоптики прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +16 +21 градус;
  • на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +21 +25;
  • у східних областях вночі +15 +18, вдень +22 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +19 градусів, а вдень +21 +25;
  • у центральних областях вночі +9 +15, вдень +17 +21 градус.

Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали

Погода в Києві

Сьогодні в столиці прогнозують короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +12, а вдень піднімуться до +19 +21.

Погода в Україні погіршується: де будуть дощі та шквали

Нагадаємо, нещодавно синоптики в Україні прогнозували різке похолодання.

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