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Погода в Україні: температура до +22

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 08:00
Погода в Україні: температура до +22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +16 до + 18

Погода в Україні 8 квітня 2019 буде сонячною з проясненням, температура повітря вдень підніметься місцями до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході імовірні дощі у Закарпатській області, в інших регіонах сонячно і без опадів, вдень від +14 до +22, вночі від +4 до +7. На півночі також опадів не очікується, вдень від +14 до +17, а вночі від +4 до +7. В центрі вдень від +16 до +18, вночі від +5 до +7.

На сході без опадів, вдень від +13 до +17, вночі від +3 до +6. На півдні вдень від +14 до +18, вночі від +4 до +8. У Криму вдень від +15 до +17, вночі від +5 до +7.

Погода в Україні: температура до +22

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 квітня сухо і хмарно, вдень від +16 до +18, вночі від +6 до +8, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні: температура до +22

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