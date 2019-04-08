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Погода в Украине: температура до +22

Новости » Общество    08.04.2019 - 08:00
Погода в Украине: температура до +22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +16 до + 18

Погода в Украине 8 апреля 2019 будет солнечной с прояснением, температура воздуха днем поднимется местами до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе вероятны дожди в Закарпатской области, в других регионах солнечно и без осадков, днем от +14 до +22, ночью от +4 до +7. На севере также осадков не ожидается, днем от +14 до +17, а ночью от +4 до +7. В центре днем от +16 до +18, ночью от +5 до +7.

На востоке без осадков, днем от +13 до +17, ночью от +3 до +6. На юге днем от +14 до +18, ночью от +4 до +8. В Крыму днем от +15 до +17, ночью от +5 до +7.

Погода в Украине: температура до +22

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 апреля сухо и облачно, днем от +16 до +18, ночью от +6 до +8, ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Погода в Украине: температура до +22

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