Погода в Україні сьогодні різко погіршиться: прогноз синоптиків
Погода в Україні сьогодні, 7 серпня частково погіршиться. Негода очікується на заході, місцями в центральних та північних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних, вдень і у Вінницькій та більшості північних областей помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Вітер східний, у західних та північних областях з переходом на північний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +17 +19, вдень +26 +30 градусів;
- на заході вночі +15 +20 градусів, а вдень +24 +31;
- у східних областях вночі +16 +18, вдень +30 +33 градуси;
- на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +31 +34;
- у центральних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градус.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці погода погіршиться. Вночі без опадів, вдень помірні, а місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер східний з переходом на північний 5-10 м/с.
Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про негоду в Україні в деяких областях.