В Україну йдуть дощі й похолодання

Погода в Україні з 16 по 20 вересня зіпсується - в Україні похолодає і задощить. Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на прогноз Українського Гідрометцентру.

У понеділок на більшій території України температура повітря складе +21-23 градуси, на півдні - до +27. Дощі сьогодні вірогідні в Західній Україні.

Фото: прогноз на 16 вересня

17 вересня, у вівторок, опади очікуються в західних і східних областях. Температура повітря там впаде відповідно до +15-17 і +18-20 градусів. На півдні - +21-26, без опадів.

Фото: прогноз на 17 вересня

Середа, 18 вересня, буде дощовою майже по всій Україні - сухо тільки на півдні. Температура знизиться до +13-15 градусів тепла, на півдні - до +22.

Фото: прогноз на 18 вересня

19 вересня, у четвер, опади продовжаться в більшості областей, температура повітря - не вище +15, на півдні тепліше - до +19 градусів.

Фото: прогноз на 19 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, парасольки теж не слід ховати - дощитиме і холодно у всіх областях. Сонячний день прогнозують в Закарпатській області та на Півдні України.

Фото: прогноз на 20 вересня

Як повідомлялося раніше, в Україні триматиметься висока ймовірність пожеж - в зоні ризику Київська область та Карпати.

Нагадаємо, сьогодні опади очікуються в західних областях - Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській.