Погода способствует. Гайдай анонсировал хорошие новости на Луганском направлении
Погода в Луганской области способствует темпам ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях. Стоит ждать хороших новостей.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивные новости, которые позволят развить успех ВСУ", - отметил он.
Кроме того, Гайдай рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, в районе Белогоровки россияне применяют артиллерию, авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ.
При этом он добавил, что партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целить украинской артиллерии.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА заявил, что украинские военные продолжают двигаться вперед на Луганском направлении, "продавливая" защиту оккупантов в районе Сватово и Кременной, несмотря на серьезную оборону россиян. Бои идут практически за каждый метр.
Также аналитики ISW утверждают, что холодная погода и замерзшая земля будут способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.
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