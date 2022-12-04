Погода способствует. Гайдай анонсировал хорошие новости на Луганском направлении

Погода в Луганской области способствует темпам ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях. Стоит ждать хороших новостей.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивные новости, которые позволят развить успех ВСУ", - отметил он.

Кроме того, Гайдай рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, в районе Белогоровки россияне применяют артиллерию, авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ.

При этом он добавил, что партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целить украинской артиллерии.