Погода будет "скакать". Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Пятница

Погода в Украине

"16 декабря дежурный циклон Erdmute вновь будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Винницкую область", - рассказала она.

Поэтому там, по словам синоптика, ожидаются мокрый снег с переходом в дождь, потому что потеплеет, порывы ветра к штормовым, опять усложнение ситуации на дорогах.

"А вот на юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается. Температура воздуха завтра будет достаточно высокой, в течение дня ожидается 0....+4 градуса, на юге +5+9, в Крыму до +12 градусов", - рассказала Диденко. .

Она также добавила, что "по северу Украины будут прогуливаться небольшие "минусы".

Погода в Киеве

Жителям столицы синоптик советует "потерпеть это мокрое, хотя и красивое, "безобразие" завтра и послезавтра".

"А пока, 16 декабря, мокрый снег с переходом в дождь. В течение дня пятницы будет 0+2 градуса", - добавила синоптик.

Понедельник-вторник

В дальнейшем, как прогнозирует Диденко, осадки будут прекращаться, однако станет холоднее.

"В понедельник-вторник морозы усилятся и ночью даже возможно до -12-17 градусов. Но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся", - констатировала она.