Погода на сьогодні: по всій Україні дощі, температура до +16

У Києві дощ, вдень до +10

Погода на сегодня: 10 марта 2019 года почти на всей территории Украины дожди, температура воздуха днем поднимется до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем от +7 до +13, ночью от +2 до +5. На севере Украины тоже ожидаются осадки, днем от +7 до +9, а ночью от +3 до +5. В центре также дождь, днем от +8 до +12, ночью от +3 до +6.

В восточных областях ожидается дождь, температура днем от +9 до +12, ночью от +2 до +5. На юге Украины сухо и облачно, дождь только в Херсоне, днем от +13 до +16, ночью от +3 до +6. В Крыму без осадков днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7.

Погода в Украине 10 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 марта дождь, днем от +8 до +10, ночью от +4 до +6, ветер западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области 10 марта