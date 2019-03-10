Погода на сьогодні: по всій Україні дощі, температура до +16

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, вдень до +10

Погода на сьогодні: 10 березня 2019 року на майже всій території України дощі, температура повітря вдень підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень від +7 до +13, вночі від +2 до +5. На півночі України теж очікуються опади, вдень від +7 до +9, а вночі від +3 до +5. У центрі також дощ, вдень від +8 до +12, вночі від +3 до +6.

У східних областях очікується дощ, температура вдень від +9 до +12, вночі від +2 до +5. На півдні України сухо та хмарно, дощитиме лише в Херсоні, вдень від +13 до +16, вночі від +3 до +6. У Криму без опадів вдень від +14 до +16, вночі від +5 до +7.

Погода в Україні 10 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 березня дощитиме, вдень від +8 до +10, вночі від +4 до +6, вітер західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області 10 березня